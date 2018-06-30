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ДНР: Украинские силовики нарушили перемирие четыре раза за сутки

ДНР: Украинские силовики нарушили перемирие четыре раза за сутки

 ЛНР: Украинские силовики трижды открывали огонь за сутки

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8:20   30 Июня 2018
Весь мир

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Мексике

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Мексике

На западном направлении Мексики произошло землетрясение, сообщили сейсмологи. Уточняются детали происшествия, пока пострадавших не обнаружено.

Подземные толчки зафиксированы в в штате Халиско, вблизи жилой местности Сиуатлан. Очаг землетрясения находился на глубине 18 километров, сообщает Нацсейсмологическая служба страны.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало, передает координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте. Следов значительных повреждений инфраструктуры нет. Ведомство ведет наблюдение за развитием событий.

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Автор: Екатерина Розина
#чп #мексика #общество #весь мир #землетрясение
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