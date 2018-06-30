Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Мексике

На западном направлении Мексики произошло землетрясение, сообщили сейсмологи. Уточняются детали происшествия, пока пострадавших не обнаружено.

Подземные толчки зафиксированы в в штате Халиско, вблизи жилой местности Сиуатлан. Очаг землетрясения находился на глубине 18 километров, сообщает Нацсейсмологическая служба страны.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало, передает координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте. Следов значительных повреждений инфраструктуры нет. Ведомство ведет наблюдение за развитием событий.