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3:08   30 Июня 2018
Ближнее зарубежье

​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

Заместитель министра Украины по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Киев в Азовском море может противопоставить российскому флоту «только дулю».

Об этом Тука заявил в эфире украинского телеканала ZIK, отвечая на призыв Дмитрия Снегирева – руководителя местной общественной организации «Правое дело» - к украинской армии «эффектно реагировать» на действия российских пограничников в Керченском проливе, применив против них современные разработки ВПК.

«Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту», - заявил Тука в ответ.

Напомним: обстановка в Азовском море накалилась после захвата украинской стороной крымского рыболовецкого судна «Норд», на борту которого находился экипаж в составе десяти российских граждан. Двум члена экипажа спустя некоторое время удалось через Белоруссию вернуться в Россию, но остальные моряки до сих пор удерживаются на Украине, при этом капитану судна грозит там пятилетний тюремный срок.

​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

В ответ российские пограничники заявили, что будут задерживать украинских нарушителей и в Азовском, и в Черном море. 4 мая сторожевой корабль «Аметист» задержал украинское судно «ЯМК-0041», занимавшее браконьерством в российской экономической зоне - к западу от мыса Тарханкут.  

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Автор: Александр Люблинский
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