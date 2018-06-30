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2:41   30 Июня 2018
Весь мир

​​​​​​​Пентагон обеспокоен возможностью появления у России и Китая космического оружия

​​​​​​​Пентагон обеспокоен возможностью появления у России и Китая космического оружия

Американское Министерство обороны опасается того, что Россия и Китай в скором времени обзаведутся космическим оружием.

Об этом журналистам рассказал руководитель разведывательного управления оборонного ведомства США Роберт Эшли. Его слова приводит издание Defense One.

В частности, Эшли считает, Москва и Пекин «прямо сейчас» разрабатывают космические военные технологии и в дальнейшем подобное соперничество лишь усилится.

«Обратите внимание на стратегию национальной обороны. Там признаётся, что наше технологическое превосходство постепенно исчезает», - подчеркнул глава разведывательного управления Пентагона.

Напомним: ранее глава Белого Дома Дональд Трамп дал Пентагону поручение создать Военно-космические силы США.

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Автор: Александр Люблинский
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