​​​​​​​Пентагон обеспокоен возможностью появления у России и Китая космического оружия

Американское Министерство обороны опасается того, что Россия и Китай в скором времени обзаведутся космическим оружием.

Об этом журналистам рассказал руководитель разведывательного управления оборонного ведомства США Роберт Эшли. Его слова приводит издание Defense One.

В частности, Эшли считает, Москва и Пекин «прямо сейчас» разрабатывают космические военные технологии и в дальнейшем подобное соперничество лишь усилится.

«Обратите внимание на стратегию национальной обороны. Там признаётся, что наше технологическое превосходство постепенно исчезает», - подчеркнул глава разведывательного управления Пентагона.

Напомним: ранее глава Белого Дома Дональд Трамп дал Пентагону поручение создать Военно-космические силы США.