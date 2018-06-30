Трамп вновь призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп в очередной раз потребовал от ФРГ и других союзников по Североатлантическому военному блоку увеличить расходы на коллективную оборону.

Об этом Трамп заявил в беседе с журналистами, находясь в самолете по пути в штат Нью-Джерси. Его заявление приводит пресс-служба Белого дома.

«Германия должна тратить больше денег. Испания, Франция. Несправедливо то, как они относятся к США», - заявил американский лидер.

Напомним: ранее американский президент уже не раз высказывался по поводу того, что Европа получает от НАТО больше пользы, чем США, при том, что вкладывает в альянс гораздо меньше Штатов.