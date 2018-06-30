Мы в соц.сетях:
СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

 Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018

Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018
​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

 Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине

Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине
​​​​​​​Пентагон обеспокоен возможностью появления у России и Китая космического оружия

​​​​​​​Пентагон обеспокоен возможностью появления у России и Китая космического оружия

 Трамп вновь призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону

Трамп вновь призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону
СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

 Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018

Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018
​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

 Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине

Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине
​​​​​​​Пентагон обеспокоен возможностью появления у России и Китая космического оружия

​​​​​​​Пентагон обеспокоен возможностью появления у России и Китая космического оружия

 Трамп вновь призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону

Трамп вновь призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону
2:29   30 Июня 2018
Весь мир

Трамп вновь призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону

Трамп вновь призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп в очередной раз потребовал от ФРГ и других союзников по Североатлантическому военному блоку увеличить расходы на коллективную оборону.

Об этом Трамп заявил в беседе с журналистами, находясь в самолете по пути в штат Нью-Джерси. Его заявление приводит пресс-служба Белого дома.

«Германия должна тратить больше денег. Испания, Франция. Несправедливо то, как они относятся к США», - заявил американский лидер.

Напомним: ранее американский президент уже не раз высказывался по поводу того, что Европа получает от НАТО больше пользы, чем США, при том, что вкладывает в альянс гораздо меньше Штатов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #нато #германия #политика #трамп #альянс #весь мир #требование #президент сша #затраты на оборону #члены нато
Самое читаемое
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

 Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

 Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте