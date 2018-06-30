Сборную Южной Кореи, вернувшуюся домой с ЧМ, забросали яйцами

Южнокорейских футболистов из национальной сборной страны, которые вернулись на родину с Чемпионата мира, не сумев выйти в плей-офф турнира, в аэропорту встретили фанаты и забросали яйцами.

Как сообщает местный телеканал ESPN, в аэропорту Инчхон членов национальной сборной встречали примерно полсотни болельщиков. Большинство из них дарили футболистам цветы и фотографировались со своими кумирами.

Но несколько фанатов были сильно расстроены провалом южнокорейской команды на проходящем в России мундиале. Свои чувства эти фанаты выразили, бросив в сторону футболистов несколько сырых яиц, ни одно из которых не достигло цели.