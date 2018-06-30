Мы в соц.сетях:
СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

 Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018

Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018
​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

 Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине

Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине
​​​​​​​Пентагон обеспокоен возможностью появления у России и Китая космического оружия

​​​​​​​Пентагон обеспокоен возможностью появления у России и Китая космического оружия

 Трамп вновь призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону

Трамп вновь призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону
СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

 Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018

Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018
​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

​​​​​​​Киев признал, что ему нечего противопоставить России в Азовском море

 Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине

Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине
​​​​​​​Пентагон обеспокоен возможностью появления у России и Китая космического оружия

​​​​​​​Пентагон обеспокоен возможностью появления у России и Китая космического оружия

 Трамп вновь призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону

Трамп вновь призвал членов НАТО увеличить расходы на оборону
2:14   30 Июня 2018
Весь мир

Сборную Южной Кореи, вернувшуюся домой с ЧМ, забросали яйцами

Сборную Южной Кореи, вернувшуюся домой с ЧМ, забросали яйцами

Южнокорейских футболистов из национальной сборной страны, которые вернулись на родину с Чемпионата мира, не сумев выйти в плей-офф турнира, в аэропорту встретили фанаты и забросали яйцами.

Как сообщает местный телеканал ESPN, в аэропорту Инчхон членов национальной сборной встречали примерно полсотни болельщиков. Большинство из них дарили футболистам цветы и фотографировались со своими кумирами. 

Но несколько фанатов были сильно расстроены провалом южнокорейской команды на проходящем в России мундиале. Свои чувства эти фанаты выразили, бросив в сторону футболистов несколько сырых яиц, ни одно из которых не достигло цели.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#футбол #аэропорт #спорт #болельщики #чм-2018 #фанаты #общество #весь мир #чм #чемпионат мира по футболу #забросали яйцами #чм2018 #сборная южной кореи #возвращение домой
Самое читаемое
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

 Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

 Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте