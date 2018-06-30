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1:53   30 Июня 2018
Весь мир

Трамп допустил, что Крым может быть признан российским

Трамп допустил, что Крым может быть признан российским

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами, не исключил возможность признания полуострова Крым частью Российской Федерации.

Об этом в пятницу сообщают члены президентского пула. В частности, сообщается, что Трамп, отвечая корреспондентам на вопрос, может ли он признать Крым российским, лаконично заявил:

«Посмотрим».

Также президент США ответил и на вопрос, отменит ли он антироссийские санкции:

«Мы посмотрим, что делает Россия», - сказал глава Белого дома.

Напомним: ранее Трамп заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июля в Хельсинки, он намерен обсудить вопросы, связанные с Сирией и Украиной. Также в Госдепартаменте США заявили, что намерены рекомендовать главе Белого Дома поднять на встрече с Путиным тему «российского вмешательства» в американские выборы.

Трамп допустил, что Крым может быть признан российским

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Автор: Александр Люблинский
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