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1:39   30 Июня 2018
Россия

СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

Две иномарки и грузовой автомобиль КамАЗ попали в массовое ДТП на юго-востоке российской столицы в в ночь на субботу.

Об этом, ссылаясь на собственный источник в столичной полиции сообщает городское новостное агентство «Москва».

«На улице Старообрядческая произошло столкновение автомобилей Skoda Yeti, Peugeot и КамАЗ», - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что в массовой аварии, по предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним: ранее румынские СМИ сообщили о том, что в Румынии перевернулся автобус с 60 гражданами Украины, в результате чего пострадали три ребенка из числа пассажиров.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #авария #происшествия #чп #общество #массовое дтп #три автомобиля #старообрядческая улица
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