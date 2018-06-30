СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

Две иномарки и грузовой автомобиль КамАЗ попали в массовое ДТП на юго-востоке российской столицы в в ночь на субботу.

Об этом, ссылаясь на собственный источник в столичной полиции сообщает городское новостное агентство «Москва».

«На улице Старообрядческая произошло столкновение автомобилей Skoda Yeti, Peugeot и КамАЗ», - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что в массовой аварии, по предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним: ранее румынские СМИ сообщили о том, что в Румынии перевернулся автобус с 60 гражданами Украины, в результате чего пострадали три ребенка из числа пассажиров.