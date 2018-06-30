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 Трамп опроверг сообщения СМИ о своих планах вывести США из ВТО

Трамп опроверг сообщения СМИ о своих планах вывести США из ВТО
1:29   30 Июня 2018
Весь мир

Трамп опроверг сообщения СМИ о своих планах вывести США из ВТО

Трамп опроверг сообщения СМИ о своих планах вывести США из ВТО

Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщение интернет-портала Axios о том, что он якобы заявил о намерении вывести страну из числа членов Всемирной торговой организации.

Об этом Трамп заявил журналистам в пятницу, отметив при этом:

«Я не веду об этом разговоров. С нами очень плохо обращались, очень несправедливая ситуация».

Напомним: ранее в пятницу онлайн-издание Axios разместило материал, в котором, ссылаясь на свои источники среди лиц, участвовавших в обсуждении дальнейшей торговой политики страны, сообщило, что Трамп не раз в беседах с советниками говорил о намерении вывести США из ВТО.

Трамп опроверг сообщения СМИ о своих планах вывести США из ВТО

Членами Всемирной торговой организации, которая была основана в 1995 году, на сегодняшний день являются 160 стран. Россия вступила в ВТО в 2010 году.

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Автор: Александр Люблинский
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