Трамп опроверг сообщения СМИ о своих планах вывести США из ВТО

Американский президент Дональд Трамп опроверг сообщение интернет-портала Axios о том, что он якобы заявил о намерении вывести страну из числа членов Всемирной торговой организации.

Об этом Трамп заявил журналистам в пятницу, отметив при этом:

«Я не веду об этом разговоров. С нами очень плохо обращались, очень несправедливая ситуация».

Напомним: ранее в пятницу онлайн-издание Axios разместило материал, в котором, ссылаясь на свои источники среди лиц, участвовавших в обсуждении дальнейшей торговой политики страны, сообщило, что Трамп не раз в беседах с советниками говорил о намерении вывести США из ВТО.

Членами Всемирной торговой организации, которая была основана в 1995 году, на сегодняшний день являются 160 стран. Россия вступила в ВТО в 2010 году.