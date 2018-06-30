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1:14   30 Июня 2018
Россия

Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018

Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко посетить финал проходящего в России Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщают белорусские СМИ, отмечая, что глава государства Александр Лукашенко получил от президента России Владимира Путина приглашение посетить финальный матч мундиаля в Москве, а также приглашение на гала-концерт, который пройдет за день до финала.

Напомним: ранее в пресс-службе белорусского президента сообщили, что между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор. При этом отмечалось, что Лукашенко, ссылаясь на отзывы болельщиков, отметил хорошую организацию мирового футбольного первенства в России.

Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018

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Автор: Александр Люблинский
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