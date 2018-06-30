Мы в соц.сетях:
СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

 Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018

Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018
Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине

Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине

 Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян
Трамп допустил, что Крым может быть признан российским

Трамп допустил, что Крым может быть признан российским

 Трамп опроверг сообщения СМИ о своих планах вывести США из ВТО

Трамп опроверг сообщения СМИ о своих планах вывести США из ВТО
СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

СМИ: Три автомобиля попали в массовое ДТП на юго-востоке Москвы

 Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018

Путин пригласил Лукашенко на финальный матч ЧМ-2018
Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине

Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине

 Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян
Трамп допустил, что Крым может быть признан российским

Трамп допустил, что Крым может быть признан российским

 Трамп опроверг сообщения СМИ о своих планах вывести США из ВТО

Трамп опроверг сообщения СМИ о своих планах вывести США из ВТО
1:01   30 Июня 2018
Россия

Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за схода селя

Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за схода селя

Участок Транскавказской автомагистрали был закрыт в пятницу вечером для движения автомобилей из-за схода селевого потока.

Об этом в пятницу вечером сообщило Главное управление МЧС Северной Осетии, разместив на своем сайте соответствующее сообщение.

При этом сообщается, что с 23.00 пятницу 29 июня запрещается движение всех автотранспортных средств в обоих направлениях по участку от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля. Запрет на движение автомобилей по Транскавказской автомагистрали действует вплоть до особого распоряжения.

Напомним: 26 июня участок Транскавказской магистрали был временно закрыт для движения транспорта после массового ДТП с восемью автомобилями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#мчс #россия #происшествия #чп #общество #северная осетия #автомагистраль #сход селя #транскавказская магистраль #закрытие движения
Самое читаемое
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

 Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

 Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте