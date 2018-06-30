Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за схода селя

Участок Транскавказской автомагистрали был закрыт в пятницу вечером для движения автомобилей из-за схода селевого потока.

Об этом в пятницу вечером сообщило Главное управление МЧС Северной Осетии, разместив на своем сайте соответствующее сообщение.

При этом сообщается, что с 23.00 пятницу 29 июня запрещается движение всех автотранспортных средств в обоих направлениях по участку от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля. Запрет на движение автомобилей по Транскавказской автомагистрали действует вплоть до особого распоряжения.

Напомним: 26 июня участок Транскавказской магистрали был временно закрыт для движения транспорта после массового ДТП с восемью автомобилями.