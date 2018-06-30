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0:47   30 Июня 2018
Весь мир

ЛНР: В итальянском Мессине открылось представительство республики

ЛНР: В итальянском Мессине открылось представительство республики

На юге Италии в городе Мессина в пятницу открылось представительство самопровозглашенной Луганской народной республики.

Об этом сообщает информационное агентство Луганскинформцентр, отмечая, что во главе представительства встал профессор Мессинского университета, председатель общественной организации «Комитет Мессина для Донбасса» - Даниэль Макрис.

Исполняющий обязанности главы МИД ЛНР Владислав Дейнего поблагодарил итальянских коллег за их стремление поддержать республику и помочь ей прорвать информационную блокаду. По словам Дейнего, для ЛНР важно знать, что итальянские политики, общественники и народ поддерживают их.

«Механизмы народной дипломатии - это самый серьезный сегодня фактор, который может заставить официальные власти изменить мнение и признать факт существования независимых, но непризнанных государств, таких как ЛНР», - добавил исполняющий обязанности министра иностранных дел республики.

 

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Автор: Александр Люблинский
#италия #лнр #дейнего #мессина #представительство лнр #открытие представительства #народная дипломатия #мид лнр
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