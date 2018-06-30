ЛНР: В итальянском Мессине открылось представительство республики
На юге Италии в городе Мессина в пятницу открылось представительство самопровозглашенной Луганской народной республики.
Об этом сообщает информационное агентство Луганскинформцентр, отмечая, что во главе представительства встал профессор Мессинского университета, председатель общественной организации «Комитет Мессина для Донбасса» - Даниэль Макрис.
Исполняющий обязанности главы МИД ЛНР Владислав Дейнего поблагодарил итальянских коллег за их стремление поддержать республику и помочь ей прорвать информационную блокаду. По словам Дейнего, для ЛНР важно знать, что итальянские политики, общественники и народ поддерживают их.
«Механизмы народной дипломатии - это самый серьезный сегодня фактор, который может заставить официальные власти изменить мнение и признать факт существования независимых, но непризнанных государств, таких как ЛНР», - добавил исполняющий обязанности министра иностранных дел республики.