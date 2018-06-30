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0:25   30 Июня 2018
Весь мир

Госдеп сообщил, что Помпео встретился в Вашингтоне с президентом Армении

Госдеп сообщил, что Помпео встретился в Вашингтоне с президентом Армении

В Вашингтоне в пятницу состоялась встреча государственного секретаря США Майка Помпео и президента Армении Армена Саркисяна.

Об этом сообщает Госдепартамент, опубликовав на своем официальном канале на YouTube видео со встречи. На опубликованных кадрах видно, как политики обменялись приветственными словами и рукопожатием. Какие вопросы обсуждались на встрече главы Госдепа с президентом Армении к настоящему моменту не сообщается.

Напомним: Армен Саркисян посетил столицу США в ходе продолжительного зарубежного турне. Ранее он уже посетил Великобританию и Францию.

Находясь в США, армянский лидер поучаствовал в фестивале «Национальная жизнь», которую Смитсоновский институт посвятил культурному наследию армянского народа, а также провел встречи с представителями армянской общины в США и с местными политиками.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #весь мир #майк помпео #визит в вашингтон #президент армении #армен саркисян #глава госдепа #встреча с помпео
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