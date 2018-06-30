Госдеп сообщил, что Помпео встретился в Вашингтоне с президентом Армении

В Вашингтоне в пятницу состоялась встреча государственного секретаря США Майка Помпео и президента Армении Армена Саркисяна.

Об этом сообщает Госдепартамент, опубликовав на своем официальном канале на YouTube видео со встречи. На опубликованных кадрах видно, как политики обменялись приветственными словами и рукопожатием. Какие вопросы обсуждались на встрече главы Госдепа с президентом Армении к настоящему моменту не сообщается.

Напомним: Армен Саркисян посетил столицу США в ходе продолжительного зарубежного турне. Ранее он уже посетил Великобританию и Францию.

Находясь в США, армянский лидер поучаствовал в фестивале «Национальная жизнь», которую Смитсоновский институт посвятил культурному наследию армянского народа, а также провел встречи с представителями армянской общины в США и с местными политиками.