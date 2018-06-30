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0:11   30 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине

Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что полуостров Крым можно было бы «вернуть», если Киев предоставит ему особый статус.

Заявление Кравчука в пятницу приводит украинское издание «Обозреватель».

В частности, экс-президент назвал «не очень разумным» принятое в свое время Киевом решение предоставить Крыму статус территориальной автономии, а не национальной. По словам Кравчука, сейчас процесс внесения в Конституцию Украины соответствующих поправок находится на этапе подготовки.

«Это значит, что субъектом власти в Крыму будут крымские татары», - отметил экс-президент.

При этом он никак не прокомментировал тот факт, что, по данным проведенной в Крыму в 2014 году переписи, порядка 70% от двухмиллионного населения полуострова составляют русские. Как Киев намерен поступить со всеми этими людьми, Кравчук не пояснил.

Кравчук заявил, что нашел способ «вернуть» Крым Украине

Напомним: полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации весной 2014 года по результатам всенародного референдума, на котором при рекордной явке избирателей за присоединение к России высказались более 95% крымчан и севастопольцев. Поводом для проведения референдума в Крыму стал государственный переворот на украине, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #крым #политика #крымские татары #весь мир #возвращение #экс-президент #особый статус #леонид кравчук #национальная автономия
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