Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что полуостров Крым можно было бы «вернуть», если Киев предоставит ему особый статус.

Заявление Кравчука в пятницу приводит украинское издание «Обозреватель».

В частности, экс-президент назвал «не очень разумным» принятое в свое время Киевом решение предоставить Крыму статус территориальной автономии, а не национальной. По словам Кравчука, сейчас процесс внесения в Конституцию Украины соответствующих поправок находится на этапе подготовки.

«Это значит, что субъектом власти в Крыму будут крымские татары», - отметил экс-президент.

При этом он никак не прокомментировал тот факт, что, по данным проведенной в Крыму в 2014 году переписи, порядка 70% от двухмиллионного населения полуострова составляют русские. Как Киев намерен поступить со всеми этими людьми, Кравчук не пояснил.

Напомним: полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации весной 2014 года по результатам всенародного референдума, на котором при рекордной явке избирателей за присоединение к России высказались более 95% крымчан и севастопольцев. Поводом для проведения референдума в Крыму стал государственный переворот на украине, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович.