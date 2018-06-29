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СМИ: В ближайшее время на юге Сирии объявят о локальном примирении

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23:49   29 Июня 2018
Весь мир

СМИ: В ближайшее время на юге Сирии объявят о локальном примирении

СМИ: В ближайшее время на юге Сирии объявят о локальном примирении

Сирийское военное командование и руководство вооруженных формирований оппозиции в ближайшее время достигнут соглашения о локальном примирении, к которому присоединятся большинство населенных пунктов южносирийской провинции Дераа.

Об этом в пятницу вечером сообщает государственное информационное агентство САНА.

По данным агентства, стремительный прорыв сирийских правительственных сил на юго-востоке Дераа через оборонительные позиции боевиков и перекрытие их линий снабжения, которые шли от иорданской границы, поспособствовали капитуляции оппозиционных вооруженных сил

Также отмечается, что сирийская армия, поддерживаемая отрядами СНО (Сил национальной обороны) выбила в пятницу вооруженные бандформирования со стратегически важных высот Телль-Змейтия поблизости от военной дороги, связывающей восток и запал провинции Дераа. Захватив высоты Телль-Змейтия, сирийская армия смогла заблокировать вооруженные отряды боевиков на юго-востоке и юго-западе провинции.

Ранее в пятницу, по данным агентства САНА, о согласии сложить оружие заявили вооруженные оппозиционеры в городе Босра-эш-Шам и окрестных селениях. До этого сирийская армия взяла под контроль ряд поселков вблизи административного центра Дераа и в нескольких селениях вблизи иорданской границы.

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #саа #политика #сирийская армия #общество #весь мир #сана #вооруженная оппозиция #локальное примирение #провинция дераа #иорданская граница #сирийское командование
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