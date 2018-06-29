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СМИ: Автобус с 60 украинцами перевернулся в Румынии
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 СМИ: Автобус с 60 украинцами перевернулся в Румынии

СМИ: Автобус с 60 украинцами перевернулся в Румынии
23:29   29 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Автобус с 60 украинцами перевернулся в Румынии

СМИ: Автобус с 60 украинцами перевернулся в Румынии

В округе Констанца в Румынии в пятницу перевернулся автобус, в котором находилось 60 человек, по предварительной информации граждан Украины.

Об этом сообщает местный информационный портал Miscarea De Rezistenta, отмечая, что в автобусе находились 11 детей и 49 взрослых. В результате ДТП пострадали три ребенка. Отмечается, что на место происшествия прибыли 15 карет скорой помощи и представители экстренных служб Румынии.

Пострадавших доставили в местную больницу, остальных пассажиров перевернувшегося автобуса временно разместили в доме культуры округа Констанца.

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Автор: Александр Люблинский
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