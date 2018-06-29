Сноудена разочаровала позиция Меркель по вопросу предоставления ему убежища в ФРГ

Беглый экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, что его разочаровала позиция федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу предоставления ему политического убежища в ФРГ.

Об этом Сноуден заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, отметив, что при президенте США Дональде Трампе, по его мнению, Берлин с большей легкостью мог бы предоставить ему убежище, чем при экс-президенте США Бараке Обаме.

При этом Сноуден отметил, что позиция Меркель разочаровала его, так как, если бы убежище попросил кто-то разоблачающий Россию, «Меркель бы его усыновила».

«Но, если перед ее дверью появляется американский разоблачитель, его вопросы остаются без ответа», - пожаловался Сноуден.

Также бывший сотрудник АНБ подчеркнул, что, несмотря на то, что он уже несколько лет скрывается на территории России, он не сотрудничает с российскими спецслужбами, приняв решение уклоняться от этого с самого начала, тем более, что он никогда не планировал оказаться здесь.

Напомним: ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не обсуждала с администрацией нынешнего президента США Дональда Трампа вопрос выдачи Эдварда Сноудена, отметив, что тот сам волен распоряжаться своей судьбой.