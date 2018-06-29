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23:03   29 Июня 2018
Весь мир

Канада опубликовала список американских товаров, попавших под пошлины

Канада опубликовала список американских товаров, попавших под пошлины

Канадское Министерство финансов обнародовало список товаров из США, на которые страна в ответ на торговую политику Вашингтона вводит заградительные пошлины.

б Напомним ранее президент США Дональд Трамп принял решение ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ряда стран, в ом числе и из Канады. В ответ Оттава пригрозила встречными пошлинами.

В пятницу 29 июня Минфин Канады заявил о вводе с 1 июля пошлин на ввоз товаров из США объемом порядка 12,6 миллиарда американских долларов в год.

Список товаров, которые Канада обложила дополнительной 25% пошлиной, включил в себя 44 наименования продукции, в том числе товары их стали, железа и сплавов – проволока, рельсы, тубы и тому подобное.

В список товаров, облагаемых 10-процентной дополнительной пошлиной вошли 84 наименования – разнообразные продукты: Кофе, виски, кленовый сироп, йогурт, клубничный джем, соевый соус, майонез, горчица, огурцы, шоколад, готовые супы и обеды из говядины. Также в 10-процентном списке оказались товары из бумаги, столовые приборы, маникюрные принадлежности, лак для волос, спальные мешки и многое другое, в частности, товары из алюминия.

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Автор: Александр Люблинский
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