Канада опубликовала список американских товаров, попавших под пошлины

Канадское Министерство финансов обнародовало список товаров из США, на которые страна в ответ на торговую политику Вашингтона вводит заградительные пошлины.

б Напомним ранее президент США Дональд Трамп принял решение ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ряда стран, в ом числе и из Канады. В ответ Оттава пригрозила встречными пошлинами.

В пятницу 29 июня Минфин Канады заявил о вводе с 1 июля пошлин на ввоз товаров из США объемом порядка 12,6 миллиарда американских долларов в год.

Список товаров, которые Канада обложила дополнительной 25% пошлиной, включил в себя 44 наименования продукции, в том числе товары их стали, железа и сплавов – проволока, рельсы, тубы и тому подобное.

В список товаров, облагаемых 10-процентной дополнительной пошлиной вошли 84 наименования – разнообразные продукты: Кофе, виски, кленовый сироп, йогурт, клубничный джем, соевый соус, майонез, горчица, огурцы, шоколад, готовые супы и обеды из говядины. Также в 10-процентном списке оказались товары из бумаги, столовые приборы, маникюрные принадлежности, лак для волос, спальные мешки и многое другое, в частности, товары из алюминия.