Лавров: Стыдно строить политику по принципу «весьма вероятно»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает постыдным построение реальной политики в отношении к другому государству, основываясь на принципе «весьма вероятно» и «это возможно».

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в пятницу в интервью телеканалу Channel 4 из Великобритании.

«Если люди основывают реальную политику по отношению к стране, государственную политику на «это возможно», на основе «весьма вероятно», это постыдно», - заявил Лавров, в частности.

При этом он отметил, что то, что делается в Соединенных штатах в контексте «рашагейта» представляет из себя по сути проявление глубоких внутренних разногласий, так как проигравшие просто не имеют смелости признать свое поражение на выборах.