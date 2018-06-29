Путин подписал закон, который регулирует расширение Единой энергосистемы

Российский президент Владимир Путин подписал в пятницу федеральный закон, регулирующий вхождение в состав Единой энергосистемы новых территорий страны, а также продлевающий льготные цены на электроэнергию для некоторых регионов.

Подписанный главой государства документ опубликовано на сайте правовой информации.

В Единую энергосистему РФ (ЕЭС) входят объединенные энергосистемы Северо-Запада, Центра, Юга, Востока, Средней Волги, Урала и Сибири, в которые в свою очередь входят 70 региональных энергосистем.

При этом изолированными являются энергосистемы Центральной и Западной Якутии, а также Камчатской, Магаданской, Сахалинской, Таймырской и Чукотской областей. По мере строительства и ввода в эксплуатацию новых электросетей изолированные энергорайоны подключаются к ЕЭС.

Закон, который в пятницу был подписан президентом страны, позволяет правительству установить переходный период, когда новый район подключается к ЕЭС, а также позволяет Системному оператору взять под управление новый район уже во время переходного периода, а не по его завершении, как это происходило до сих пор.