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Путин подписал закон, который регулирует расширение Единой энергосистемы

Путин подписал закон, который регулирует расширение Единой энергосистемы

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Путин подписал закон, который регулирует расширение Единой энергосистемы

Путин подписал закон, который регулирует расширение Единой энергосистемы

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22:34   29 Июня 2018
Россия

Путин подписал закон, который регулирует расширение Единой энергосистемы

Путин подписал закон, который регулирует расширение Единой энергосистемы

Российский президент Владимир Путин подписал в пятницу федеральный закон, регулирующий вхождение в состав Единой энергосистемы новых территорий страны, а также продлевающий льготные цены на электроэнергию для некоторых регионов.

Подписанный главой государства документ опубликовано на сайте правовой информации.

В Единую энергосистему РФ (ЕЭС) входят объединенные энергосистемы Северо-Запада, Центра, Юга, Востока, Средней Волги, Урала и Сибири, в которые в свою очередь входят 70 региональных энергосистем.

При этом изолированными являются энергосистемы Центральной и Западной Якутии, а также Камчатской, Магаданской, Сахалинской, Таймырской и Чукотской областей. По мере строительства и ввода в эксплуатацию новых электросетей изолированные энергорайоны подключаются к ЕЭС.

Закон, который в пятницу был подписан президентом страны, позволяет правительству установить переходный период, когда новый район подключается к ЕЭС, а также позволяет Системному оператору взять под управление новый район уже во время переходного периода, а не по его завершении, как это происходило до сих пор.

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Автор: Александр Люблинский
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