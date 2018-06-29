Двое палестинцев погибли на границе Газы в стычках с израильской армией

В ходе столкновений протестующих на границе сектора Газа палестинцев с израильскими военными погибли два человека, в том числе один подросток, а также более 400 человек получили ранения.

Об этом в пятницу вечером сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя палестинского министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидры.

«За сегодня погибли двое палестинцев, 415 получили различные ранения», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в числе погибших 13-летний мальчик, которого застрелили на юге сектора Газа.

В то же время, представители израильской армии сообщают, что в масштабных акциях протеста в трех точках на израильско-палестинской границе участие принимают около двух тысяч жителей анклава.