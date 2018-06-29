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21:58   29 Июня 2018
Весь мир

Лавров: Антироссийская политика Запада связана с болью утраты мирового лидерства

Лавров: Антироссийская политика Запада связана с болью утраты мирового лидерства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4 объяснил, с чем, по его мнению, связана русофобская политика западных стран.

Лавров считает, что те, кто на Западе определяет антироссийское направление политики, делают это, так как им больно терять статус мирового лидера и в их интересах снизить статус России на мировой арене, наказать ее.

«Потому что очень больно терять лидерство длиной в 500 лет на международной арене, если вкратце», - заявил глава российского МИД.

При этом он добавил, что его слова не являются критикой, а констатируют факты, так как «то время» уже закончилось. Также Лавров отметил, что не понимает почему России может быть выгодно установление в мире хаоса.

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Автор: Александр Люблинский
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