Лавров: Москва не обсуждала с администрацией Трампа выдачу Сноудена

Россия и нынешняя американская администрация никогда не обсуждали вопрос выдачи Соединенным Штатам экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, будет ли тема Сноудена поднята на предстоящих переговорах президентов РФ и США в Хельсинки. Его слова приводит британский телеканал Channel 4.

Эдвард Сноуден должен сам решить вопрос своей дальнейшей судьбы, добавил министр, напомнив, что об этом несколько лет назад, отвечая на аналогичные вопросы о Сноудене, говорил президент России Владимир Путин. С администрацией президента США Дональда Трампа этот вопрос, по словам Лаврова, не поднимался ни разу.

«Мы уважаем его (Эдварда Сноудена) права и не можем просто выдворить его из страны против его воли, потому что он оказался в России даже без американского паспорта, потому что он был аннулирован во время его перелета из Гонконга», подчеркнул Лавров.

При этом министр выразил удивление тем, что люди вновь ввиду назначенного на 16 июля российско-американского саммита задались вопросом о судьбе беглого экс-сотрудника АНБ. «Эдвард Сноуден — хозяин своей судьбы», - отметил он.