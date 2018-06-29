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21:41   29 Июня 2018
Весь мир

Лавров: Москва не обсуждала с администрацией Трампа выдачу Сноудена

Лавров: Москва не обсуждала с администрацией Трампа выдачу Сноудена

Россия и нынешняя американская администрация никогда не обсуждали вопрос выдачи Соединенным Штатам экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, будет ли тема Сноудена поднята на предстоящих переговорах президентов РФ и США в Хельсинки. Его слова приводит британский телеканал Channel 4. 

Эдвард Сноуден должен сам решить вопрос своей дальнейшей судьбы, добавил министр, напомнив, что об этом несколько лет назад, отвечая на аналогичные вопросы о Сноудене, говорил президент России Владимир Путин. С администрацией президента США Дональда Трампа этот вопрос, по словам Лаврова, не поднимался ни разу.

«Мы уважаем его (Эдварда Сноудена) права и не можем просто выдворить его из страны против его воли, потому что он оказался в России даже без американского паспорта, потому что он был аннулирован во время его перелета из Гонконга», подчеркнул Лавров.

Лавров: Москва не обсуждала с администрацией Трампа выдачу Сноудена

При этом министр выразил удивление тем, что люди вновь ввиду назначенного на 16 июля российско-американского саммита задались вопросом о судьбе беглого экс-сотрудника АНБ. «Эдвард Сноуден — хозяин своей судьбы», - отметил он. 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #лавров #политика #весь мир #анб #эдвард сноуден #администрация трампа #выдача сноудена
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