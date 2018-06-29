Лавров назвал слова Тиллерсона о «российском вмешательстве» ребячеством

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4, что тема «вмешательства» России в американские выборы используется для разрушения двусторонних отношений.

По словам Лаврова, бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон как- о публично заявил о том, что у США имеются «неопровержимые доказательства», но на просьбу предоставить их ответил отказом, пояснив, что не может раскрыть источники.

«Он сказал, что нашим спецслужбам все известно и у них и надо спрашивать. Можно ли так решать серьёзные вопросы?», - добавил министр.

По словам Лаврова, тема «российского вмешательства» используется для разрушения российско-американских отношений, и тот ответ Рекса Тиллерсона нельзя назвать зрелым, это было ребячество.

При этом глава внешнеполитического ведомства России выразил надежду на то, что те, кто, действуя через интернет-агентство разыскивает доказательства «российского вмешательства» в выборы, поймут наконец, как это нелепо.

Напомним: ранее Сергей Лавров уже называл все обвинения России во «вмешательстве» в выборы «трепотней».