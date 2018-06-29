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 Телеканал RT France пояснил ситуацию с вынесением ему предупреждения

Телеканал RT France пояснил ситуацию с вынесением ему предупреждения
20:57   29 Июня 2018
Весь мир

Телеканал RT France пояснил ситуацию с вынесением ему предупреждения

Телеканал RT France пояснил ситуацию с вынесением ему предупреждения

Пресс-служба телеканала RT France дала комментарий в связи с предупреждением, которое ранее телеканалу вынес Высший совет Франции по аудиовизуальным средствам (CSA) в связи с сюжетом о Сирии.

Напомним: ранее ИА «Политика Сегодня» сообщило о том, что французский регулятор сделал телеканалу RT France предупреждение, указав на то, что в сюжете о Сирии, показанном 13 апреля, и посвященном имитации химических атак, устный перевод свидетеля не соответствовал тому, что этот местный житель говорил на самом деле, из-за того, что в устном переводе другого свидетеля звучало название организации «Джейш аль-Ислам», в то время, как свидетель о ней не упоминал, а также из-за того, что в сюжете не были представлены иные точки зрения на произошедшее.

В ответ на это, пресс-служба RT France сообщила, что в сюжете о Сирии, из-за которого телеканалу было сделано предупреждение, действительно была допущена ошибка. 

«На свидетельства очевидцев событий в Сирии из-за технической ошибки был наложен не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод», -  сообщает пресс-служба телеканала, отмечая, что впоследствии данная ошибка была устранена.

При этом отмечается, что это было первое предупреждение CSA телеканалу за полгода его вещания во Франции и оно не повлекло за собой никаких санкционных мер. Также в пресс-службе подчеркнули, что RT France, освещая сирийскую ситуацию продолжает представлять разные точки зрения.  

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Автор: Александр Люблинский
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