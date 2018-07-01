«Яблоко» развода

Демократы могут остаться без выборов мэра столице. Эксперт убежден, что виной тому интриги Сергея Митрохина и «гения организации процессов».

Трагедия не древнегреческая, но российская разыгралась в стане яблочных демократов. Раздор между лидером московского отделения «Яблока» Сергеем Митрохиным и федеральным бюро партии хоронит надежды избирателей на выдвижение своего кандидата в мэры Москвы. Крайний срок подачи документов в Мосгоризбирком – 2 июля, а стороны до сих пор не договорились.

Митрохину центр ставит в вину нарушение регламента при выдвижении и поведение, порочащее партию. Последний же заручился поддержкой рядовых партийцев и намерен биться до конца. Митрохин оспаривает отмену своего выдвижения исполкомом в суде. На чьей бы стороне не была правда, факт остается неизменным: интересы сторонников «Яблока» на выборах столичного градоначальника никто до сих пор не представляет.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что троянской войны не будет, но и к согласию яблочные товарищи не придут.

«Лидеры «Яблока» вошли в состояние клинча в борьбе с друг другом. – комментирует политолог. – Я это связываю с деятельностью самого Митрохина и Максима Каца. Где бы не появлялся Кац, там всегда разброд и шатание и конфликты. Именно этот черный лебедь, сейчас действующий в рамках проекта «Яблока», привнес в отношение между его лидерами серьезные, непримиримые разногласия. «Яблоко сейчас находится в состоянии семейного развода. Не сошлись характерами, что называется».

Максим Кац фигура в столице известная. В политику пришел еще в 2012 году, выиграв муниципальные выборы в Щукино от «Яблока». Позже работал в Координационном совете оппозиции, был замруководителя избирательного штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы, но позже Каца уволили из-за интриг. Сам Навальный в 2016 году утверждал, что больше не хочет иметь никаких дел с «гением организации процессов». Годом ранее Кац учредил с Дмитрием Гудковым проект «Объединенные демократы». Целью его была помощь кандидатам в муниципальные депутаты. В январе 2018 года пути Гудкова и Каца разошлись из-за разногласий по «Яблоку».

«Максим Кац очень любит играть на костях. Как только он появился в «Яблоке», то начал отжимать некоторых лидеров от руководства. При этом сам лидер «Яблока» Григорий Явлинский благосклонно наблюдал за этой деструктивной деятельностью. С этого момента стало понятно, что «Яблоку» конец. Можно привести другое слово, но вы его не напечатаете», - говорит Мухин.

Объяснятся перед избирателем из-за отсутствия кандидата на выборах столичного мэра демократам не придется, убежден собеседник агентства. Причина тому – низкие электоральные возможности партии. Мухин полагает, что отсутствие фамилии Митрохин, или иного претендента в бюллетене никто попросту не заметит.

На президентских выборах 2018 года Григорий Явлинский не сумел заручиться весомой поддержкой граждан. Результатом его был скромные 1,05%/ Сергей Митрохин на выборах столичного мэра 2013 года тоже не блистал. Глава московского отделения партии набрал 3,51% голосов. Впрочем, это все же больше, чем поддержка столицей бессменного кандидата в президенты от «Яблока» (3,17%).