Мы в соц.сетях:
Подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов в Дагестане

Подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов в Дагестане

 Лавров назвал некорректным вопрос о выгодах России от Brexit

Лавров назвал некорректным вопрос о выгодах России от Brexit
Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

 Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой
Лавров назвал слова Тиллерсона о «российском вмешательстве» ребячеством

Лавров назвал слова Тиллерсона о «российском вмешательстве» ребячеством

 Телеканал RT France пояснил ситуацию с вынесением ему предупреждения

Телеканал RT France пояснил ситуацию с вынесением ему предупреждения
Подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов в Дагестане

Подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов в Дагестане

 Лавров назвал некорректным вопрос о выгодах России от Brexit

Лавров назвал некорректным вопрос о выгодах России от Brexit
Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

 Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой
Лавров назвал слова Тиллерсона о «российском вмешательстве» ребячеством

Лавров назвал слова Тиллерсона о «российском вмешательстве» ребячеством

 Телеканал RT France пояснил ситуацию с вынесением ему предупреждения

Телеканал RT France пояснил ситуацию с вынесением ему предупреждения
20:29   29 Июня 2018
Весь мир

Тунис остается страной с террористической угрозой — эксперт

Тунис остается страной с террористической угрозой — эксперт

Террористы убили на пастуха на горе Шамби в Тунисе, сообщило Минобороны страны.

На сегодняшний день терроризм является серьезной угрозой для суверенитета Туниса, его граждан и туристов. Власти этой африканской страны открыто признаются в том, что они нуждается в технике для борьбы с джихадистами.

Как пишет ФАН, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил, что на ситуацию в Тунисе очень повлияла «арабская весна», из-за чего в стране сменилась власть. Политический переворот поспособствовал тому, что террористы получили опыт. Теперь туда едут боевики из Сирии, а террористы Туниса, наоборот, в САР.

По словам военного эксперта, в настоящее время этот процесс менее интенсивен, потому как войска Башара Асада при поддержке ВКС РФ проводят в стране зачистку. Тунис остается страной, где до сих пор сохраняется террористическая угроза, подчеркнул Кошкин. Местным властям нужно направить силы на купирование этой проблемы.

Убийство пастуха свидетельствует о том, что тунисские джихадисты чувствуют вседозволенность. Эксперт предостерег граждан от посещения Туниса, пока он не урегулирует террористический вопрос.

Напомним, что 26 июня 2015 года на тунисском пляже произошел теракт: боевик запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) расстрелял из автомата Калашникова отдыхающих туристов. Жертвами инцидента стали 39 человек, еще 40 были ранены.

Тунис остается страной с террористической угрозой — эксперт

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#политика #террористы #африка #тунис
Самое читаемое
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

 Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

 Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии