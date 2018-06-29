Тунис остается страной с террористической угрозой — эксперт

Террористы убили на пастуха на горе Шамби в Тунисе, сообщило Минобороны страны.

На сегодняшний день терроризм является серьезной угрозой для суверенитета Туниса, его граждан и туристов. Власти этой африканской страны открыто признаются в том, что они нуждается в технике для борьбы с джихадистами.

Как пишет ФАН, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил, что на ситуацию в Тунисе очень повлияла «арабская весна», из-за чего в стране сменилась власть. Политический переворот поспособствовал тому, что террористы получили опыт. Теперь туда едут боевики из Сирии, а террористы Туниса, наоборот, в САР.

По словам военного эксперта, в настоящее время этот процесс менее интенсивен, потому как войска Башара Асада при поддержке ВКС РФ проводят в стране зачистку. Тунис остается страной, где до сих пор сохраняется террористическая угроза, подчеркнул Кошкин. Местным властям нужно направить силы на купирование этой проблемы.

Убийство пастуха свидетельствует о том, что тунисские джихадисты чувствуют вседозволенность. Эксперт предостерег граждан от посещения Туниса, пока он не урегулирует террористический вопрос.

Напомним, что 26 июня 2015 года на тунисском пляже произошел теракт: боевик запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) расстрелял из автомата Калашникова отдыхающих туристов. Жертвами инцидента стали 39 человек, еще 40 были ранены.