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20:25   29 Июня 2018
Весь мир

Лавров: Россия не намерена с кем-нибудь обсуждать снятие санкций

Лавров: Россия не намерена с кем-нибудь обсуждать снятие санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не возражала бы против отмены санкционного режима, но обсуждать этот вопрос с кем-нибудь не собирается.

Об этом министр иностранных дел заявил, отвечая на вопрос британских журналистов о том, какие вопросы планируется обсуждать в ходе предстоящей встречи президентов России и США, которая пройдет в Хельсинки 16 июля.

Слова Сергея Лаврова в пятницу приводит телеканал Channel 4.

«Я упомянул санкции только в контексте ухудшения отношений. Мы не поднимаем вопрос санкций, не просим снять их», - заявил он, в частности.

При этом Лавров подчеркнул, что вопрос снятия или сохранения санкций должен обсуждаться не Россией, а теми, кто эти санкции против России вводил.

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Автор: Александр Люблинский
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