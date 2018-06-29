Лавров: Россия не намерена с кем-нибудь обсуждать снятие санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не возражала бы против отмены санкционного режима, но обсуждать этот вопрос с кем-нибудь не собирается.

Об этом министр иностранных дел заявил, отвечая на вопрос британских журналистов о том, какие вопросы планируется обсуждать в ходе предстоящей встречи президентов России и США, которая пройдет в Хельсинки 16 июля.

Слова Сергея Лаврова в пятницу приводит телеканал Channel 4.

«Я упомянул санкции только в контексте ухудшения отношений. Мы не поднимаем вопрос санкций, не просим снять их», - заявил он, в частности.

При этом Лавров подчеркнул, что вопрос снятия или сохранения санкций должен обсуждаться не Россией, а теми, кто эти санкции против России вводил.