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 Телеканал RT France пояснил ситуацию с вынесением ему предупреждения

Телеканал RT France пояснил ситуацию с вынесением ему предупреждения
19:58   29 Июня 2018
Россия

Лавров назвал некорректным вопрос о выгодах России от Brexit

Лавров назвал некорректным вопрос о выгодах России от Brexit

Россия хочет, чтобы ситуация вокруг выхода Британии из ЕС прояснилась, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В ходе интервью британскому каналу Channel 4 он выразил недоумение, зачем рассуждать с точки зрения выгод. Глава российского дипломатического ведомства отметил, что российская сторона осведомлена о сути дискуссий, которые ведутся в Британии по этому вопросу.

России нужна лишь ясность, в каком ключе продолжится работа с Евросоюзом и на какой основе РФ сможет однажды восстановить отношения с Лондоном - когда тот пойдет по прагматичному пути диалога с Москвой.

Европейский союз и Британия должны к октябрю этого года согласовать соглашение по Brexit, чтобы подписать и ратифицировать его к официальной дате выхода - 29 марта 2019 года. Сторонам предстоит решить вопрос о режиме границы между покидающей ЕС в составе Британии Северной Ирландией и остающейся в Евросоюзе Ирландией. Прогресса по этой теме не наблюдается с марта.

Лавров назвал некорректным вопрос о выгодах России от Brexit

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ес #brexit #британия #лавров #политика
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