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20:05   29 Июня 2018
Россия

Подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов в Дагестане

Подросток на внедорожнике сбил трех пешеходов в Дагестане

В дагестанском Хасавюрте подросток, ехавший на большой скорости на внедорожнике, сбил трех пассажиров, двое из которых погибли.

Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления республиканского МВД. Очевидцы смертельной аварии разместили в социальных сетях видео, на котором видно, как подросток садится за руль автомобиля и на большой скорости не вписывается в поворот, сбивая при этом семью из трех человек.

В результате наезда на месте происшествия от полученных травм скончалась пожилая женщина 1960 года рождения и девочка 2012 года рождения – ее внучка. Еще одна пострадавшая женщина 1965 года была доставлена в центральную городскую больницу Хасавюрта.

Как уточнили в МВД республики Дагестан, в отношении подростка по результату расследования будет приниматься процессуальное решение.

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Автор: Александр Люблинский
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