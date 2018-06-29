Канада введет ответные пошлины на американские товары 1 июля

Об ответных мерах сообщила министр иностранных дел страны Христя Фриланд в эфире местных СМИ.

Она отметила, что у руководства страны нет другого выбора, кроме как ввести умеренные и взаимные меры по принципу "доллар за доллар". Действие пошлин продлится до тех пор, пока Вашингтон не снимет ввозные пошлины на сталь и алюминий из Канады.

Также канадский министр отметила, что ее страна предоставит помощь своим производителям этих металлов и фермерам. Планируется выделить на их поддержку два миллиарда канадских долларов (около 1,5 миллиарда американских долларов).

Америка ввела пошлины на на сталь и алюминий в мае. Обязательная уплата налогов коснулась всех стран, поставляющих металлы в Штаты.

Отсрочку до 1 июня предоставили странам ЕС, Мексике, Аргентине, Канаде, Австралии, Бразилии и Корее. Ряд государств дал симметричный ответ, введя пошлины для Америки. В числе этих стран Мексика и КНР.