Путин назначил своих референтов

Российский лидер Владимир Путин подписал указ "О должностных лицах администрации президента РФ".

В документе говорится о назначении старших референтов и референтов президента, помощников секретаря Совета безопасности. Сообщается, что Путин распорядился назначить своими старшими референтами Ларису Мишустину и Ярослава Шабанова.

Также должность референтов получили Наталья Меликова, Татьяна Трубинова и Екатерина Хуторская. На посты помощников секретаря Совбеза российский лидер назначил Александра Абелина, Александра Венедиктова, Наиля Мухитова и Алексея Павлова.

Ранее 29 июня глава РФ одобрил подписание Конвенции о статусе Каспийского моря. Он также разрешил МИД РФ внести некоторые непринципиальные изменения в документ.