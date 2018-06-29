Мы в соц.сетях:
Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

 Путин назначил своих референтов

Путин назначил своих референтов
Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

 Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой
Канада введет ответные пошлины на американские товары 1 июля

Канада введет ответные пошлины на американские товары 1 июля

 Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу

Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу
Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

 Путин назначил своих референтов

Путин назначил своих референтов
Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

 Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой
Канада введет ответные пошлины на американские товары 1 июля

Канада введет ответные пошлины на американские товары 1 июля

 Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу

Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу
19:20   29 Июня 2018
Россия

Путин назначил своих референтов

Путин назначил своих референтов

Российский лидер Владимир Путин подписал указ "О должностных лицах администрации президента РФ".

В документе говорится о назначении старших референтов и референтов президента, помощников секретаря Совета безопасности. Сообщается, что Путин распорядился назначить своими старшими референтами Ларису Мишустину и Ярослава Шабанова.

Также должность референтов получили Наталья Меликова, Татьяна Трубинова и Екатерина Хуторская. На посты помощников секретаря Совбеза российский лидер назначил Александра Абелина, Александра Венедиктова, Наиля Мухитова и Алексея Павлова.

Ранее 29 июня глава РФ одобрил подписание Конвенции о статусе Каспийского моря. Он также разрешил МИД РФ внести некоторые непринципиальные изменения в документ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #указ #администрация #референты
Самое читаемое
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

 Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

 Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии