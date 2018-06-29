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19:15   29 Июня 2018
Россия

Ученые уверены, что повышение пенсионного возраста не отразится на сроке жизни на пенсии

Ученые уверены, что повышение пенсионного возраста не отразится на сроке жизни на пенсии

Ученые из Национального исследовательского Университета «Высшая школа экономики» подготовили доклад, призванный развенчать предоставляемые журналистами сведения о повышении пенсионного возраста, основанные на неправильной интерпретации данных.

Доклад на эту тему будет представлен в Москве 2 июля. Об этом со ссылкой на сайт НИУ ВШЭ в пятницу сообщает агентство ТАСС. Там же отмечается, что взяться за данную тему ученые решили в связи с неверно истолкованными в средствах массовой информации демографическими расчетами периода жизни человека после выхода на пенсию.

В анонсе доклада, в частности, отмечается, что участники дискуссий по поводу повышения пенсионного возраста зачастую ссылаются на представленные учеными прогнозы относительно демографического развития общества, однако эти данные не всегда корректно интерпретируются не только журналистами, но и рядом экспертов, что может привести к формированию в обществе заблуждений.

Ученые уверены, что повышение пенсионного возраста не отразится на сроке жизни на пенсии

Для того, чтобы внести ясность в этот вопрос, ученые НИУ ВШЭ подготовили основанный на научных данных комментарий относительно ключевых демографических показателей, которые имеют реальное значение в процессе принятия решений в пенсионной системе, а также по имеющимся заблуждениям в том, что касается прямой связи между параметрами пенсионной системы и некоторыми демографическими показателями.

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Автор: Александр Люблинский
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