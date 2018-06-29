Ученые уверены, что повышение пенсионного возраста не отразится на сроке жизни на пенсии

Ученые из Национального исследовательского Университета «Высшая школа экономики» подготовили доклад, призванный развенчать предоставляемые журналистами сведения о повышении пенсионного возраста, основанные на неправильной интерпретации данных.

Доклад на эту тему будет представлен в Москве 2 июля. Об этом со ссылкой на сайт НИУ ВШЭ в пятницу сообщает агентство ТАСС. Там же отмечается, что взяться за данную тему ученые решили в связи с неверно истолкованными в средствах массовой информации демографическими расчетами периода жизни человека после выхода на пенсию.

В анонсе доклада, в частности, отмечается, что участники дискуссий по поводу повышения пенсионного возраста зачастую ссылаются на представленные учеными прогнозы относительно демографического развития общества, однако эти данные не всегда корректно интерпретируются не только журналистами, но и рядом экспертов, что может привести к формированию в обществе заблуждений.

Для того, чтобы внести ясность в этот вопрос, ученые НИУ ВШЭ подготовили основанный на научных данных комментарий относительно ключевых демографических показателей, которые имеют реальное значение в процессе принятия решений в пенсионной системе, а также по имеющимся заблуждениям в том, что касается прямой связи между параметрами пенсионной системы и некоторыми демографическими показателями.