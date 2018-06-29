Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

Причиной конфликта стали новые расценки на парковку. Кто взвинтил цены к ЧМ-2018 неизвестно, но депутат собирается узнать имена с помощью ФАС.

Счет на 3650 рублей выставили депутату Госдумы Виталию Милонову за 17 часов парковки у аэропорта Пулково. Возмущенный тарифом народный избранник отправился за объяснениями к руководству. Представитель администрации встретил депутата недружелюбно. Судя по видео, опубликованному Милоновым в Facebook, мужчина требовал прекратить съемку и вел себя агрессивно. Пытался выбить телефон из рук и вытолкнуть депутата из офиса.

Как рассказал Милонов «Политике Сегодня», до потасовки дело не дошло. Сотрудник взял себя в руки, когда парламентарий пригрозил вызвать полицию. Причина столь высокой цены за услугу – Чемпионат мира по футболу, уверят собеседник агентства.

«Они перед мундиалем видимо решили тайно подзаработать необоснованные деньги. – возмущается депутат. – Сегодня мы обнаружили, что вместо обычных 700 или 1000 рублей, они решили, что за 17 часов парковки нужно брать 3650 рублей <..> Я позвонил в службу поддержки, подумав, что сломался аппарат».

Ответ колл-центра депутата не удовлетворил. Поговорить с вышестоящим руководством тоже не удалось. Сотрудники Пулково представляться не желали и объяснили, что тариф будет действовать до 22 июля. Но, как утверждает парламентарий, клиентов о повышении расценок никто не предупредил. Администрация не потрудилась вывесить информацию перед въездом в зону парковки.

Требуемую сумму Милонов и товарищи по несчастью в итоге заплатили. Выбора не было. Нужно было забирать автомобили. А чек Виталий Валентинович сохранил и собирается приобщить его к заявлению в Федеральную антимонопольную службу.

«Это мошенничество, обман. Я буду отстаивать интересы людей, которые пострадали от необоснованного поднятия цен. Хочу сказать, что Пулково уже не впервые попадает в скандальную историю. До этого они сделали бесплатное время нахождения в зоне при встрече 10 минут вместо 15. Хотя организация движения там такова, что за 10 минут машина не успевает проехать. Там пробка вечно».

Аэропорт Петербурга собеседник ПС сравнивает с самостоятельным маленьким государством, где действуют очень странные законы. Выяснить фамилии инициаторов повышения цен Милонову не удалось, а вот отношение руководства воздушной гавани к клиентам для депутата очевидно: «наглость и хамство». И история эта не красит родной город Милонова.

«Так относится к жителям Петербурга и гостям столицы нельзя, это дискредитирует и позорит Петербург», - подчеркнул Милонов. - <..> Если наш государственный аэропорт в таком частном управлении, значит нужно менять это управление».

Проблемы с аэропортом Пулково у народного избранника возникают не впервые. Полтора года назад содержимое сумки депутата, прибывшего из Амстердама, попросила проверить сотрудница таможни. Смутил ее странный вид пассажира, в котором она опознала Виталия Милонова. В сумке у него, как позже она рассказала, оказались санкционные фрукты, бутылка 0,7 и четыре бутылки 0,5.

«Все строго богоугодно», - по ее словам, заверил Милонов.

И в рамках закона. Перевеса не было, депутата пропустили в Россию.