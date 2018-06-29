Мы в соц.сетях:
Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

 Путин назначил своих референтов

Путин назначил своих референтов
Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

 Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой
Канада введет ответные пошлины на американские товары 1 июля

Канада введет ответные пошлины на американские товары 1 июля

 Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу

Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу
Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

 Путин назначил своих референтов

Путин назначил своих референтов
Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

 Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой
Канада введет ответные пошлины на американские товары 1 июля

Канада введет ответные пошлины на американские товары 1 июля

 Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу

Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу
19:27   29 Июня 2018
Россия

Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

Причиной конфликта стали новые расценки на парковку. Кто взвинтил цены к ЧМ-2018 неизвестно, но депутат собирается узнать имена с помощью ФАС.

Счет на 3650 рублей выставили депутату Госдумы Виталию Милонову за 17 часов парковки у аэропорта Пулково. Возмущенный тарифом народный избранник отправился за объяснениями к руководству. Представитель администрации встретил депутата недружелюбно. Судя по видео, опубликованному Милоновым в Facebook, мужчина требовал прекратить съемку и вел себя агрессивно. Пытался выбить телефон из рук и вытолкнуть депутата из офиса.

Как рассказал Милонов «Политике Сегодня», до потасовки дело не дошло. Сотрудник взял себя в руки, когда парламентарий пригрозил вызвать полицию. Причина столь высокой цены за услугу – Чемпионат мира по футболу, уверят собеседник агентства.

«Они перед мундиалем видимо решили тайно подзаработать необоснованные деньги. – возмущается депутат. – Сегодня мы обнаружили, что вместо обычных 700 или 1000 рублей, они решили, что за 17 часов парковки нужно брать 3650 рублей <..> Я позвонил в службу поддержки, подумав, что сломался аппарат».

Ответ колл-центра депутата не удовлетворил. Поговорить с вышестоящим руководством тоже не удалось. Сотрудники Пулково представляться не желали и объяснили, что тариф будет действовать до 22 июля. Но, как утверждает парламентарий, клиентов о повышении расценок никто не предупредил. Администрация не потрудилась вывесить информацию перед въездом в зону парковки.

Милонова не узнали на парковке в Пулково и чуть не поколотили

Требуемую сумму Милонов и товарищи по несчастью в итоге заплатили. Выбора не было. Нужно было забирать автомобили. А чек Виталий Валентинович сохранил и собирается приобщить его к заявлению в Федеральную антимонопольную службу.

«Это мошенничество, обман. Я буду отстаивать интересы людей, которые пострадали от необоснованного поднятия цен. Хочу сказать, что Пулково уже не впервые попадает в скандальную историю. До этого они сделали бесплатное время нахождения в зоне при встрече 10 минут вместо 15. Хотя организация движения там такова, что за 10 минут машина не успевает проехать. Там пробка вечно».

Аэропорт Петербурга собеседник ПС сравнивает с самостоятельным маленьким государством, где действуют очень странные законы. Выяснить фамилии инициаторов повышения цен Милонову не удалось, а вот отношение руководства воздушной гавани к клиентам для депутата очевидно: «наглость и хамство». И история эта не красит родной город Милонова.

«Так относится к жителям Петербурга и гостям столицы нельзя, это дискредитирует и позорит Петербург», - подчеркнул Милонов. - <..> Если наш государственный аэропорт в таком частном управлении, значит нужно менять это управление».

Проблемы с аэропортом Пулково у народного избранника возникают не впервые. Полтора года назад содержимое сумки депутата, прибывшего из Амстердама, попросила проверить сотрудница таможни. Смутил ее странный вид пассажира, в котором она опознала Виталия Милонова. В сумке у него, как позже она рассказала, оказались санкционные фрукты, бутылка 0,7 и четыре бутылки 0,5.

«Все строго богоугодно», - по ее словам, заверил Милонов.

И в рамках закона. Перевеса не было, депутата пропустили в Россию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Марк Григорьев
#драка #тарифы #чм-2018 #пулково #фас #милонов #парковка #муниаль
Самое читаемое
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

 Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

 Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии