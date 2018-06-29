Украинские туристы застряли в Тунисе из-за просчетов авиакомпании

Около 300 украинских туристов вынуждены ждать рейсов домой в тунисском аэропорту Монастир.

Об этом сообщается на сайте ТСН.ua. Пассажиры пожаловались, что не могут вылететь на родину из-за того, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице компании Insight Holidays не в состоянии выполнить свои обязательства.

Туристы находятся в аэропорту и ждут, когда им назовут дату вылета. Известно, что группу туристов, которая должна была оказаться в Харькове еще вчера, разместили в отеле в городе Сус.

Начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что посольство делает все необходимое для возвращения украинцев домой.