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 Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу

Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу
19:27   29 Июня 2018
Весь мир

Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу

Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу

Ближайшие десять лет Алжир сможет наводить свое оружие, пользуясь высокоточным сигналом системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, благодаря доступу, предоставленному ему Россией.

Об этом в пятницу сообщается на сайте правовой информации, где размещен текст соглашения сторон.

Как в пятницу сообщает РИА Новости, соглашение между Россией и Алжиром о предоставлении высокоточной навигационной аппаратуры для приема высокоточного сигнала ГЛОНАСС, которую Алжир сможет установить на свою военную технику, было подписано 9 октября 2017 года сроком на десять лет.

При этом в соглашении прописано обязательство Алжира на продавать полученное от России оборудование третьим странам и не разбирать его с целью проектирования аналогов.

Ранее подобное соглашение Россия заключила только с Индией, которая получила доступ к высокоточной системе спутниковой навигации ГЛОНАСС в 2010 году.

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Автор: Александр Люблинский
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