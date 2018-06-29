Мы в соц.сетях:
Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

 Путин назначил своих референтов

Путин назначил своих референтов
Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

 Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой
Канада введет ответные пошлины на американские товары 1 июля

Канада введет ответные пошлины на американские товары 1 июля

 Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу

Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу
Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

Ты меня еще ударь. Милонова чуть не поколотили в Пулково

 Путин назначил своих референтов

Путин назначил своих референтов
Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

 Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой

Песков указал на полную раскоординацию действий Москальковой и Денисовой
Канада введет ответные пошлины на американские товары 1 июля

Канада введет ответные пошлины на американские товары 1 июля

 Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу

Россия на десять лет предоставила Алжиру доступ к ГЛОНАССу
18:34   29 Июня 2018
Весь мир

Постпред РФ в ЕС указал на недостаточную реакцию Европы на дело Вышинского

Постпред РФ в ЕС указал на недостаточную реакцию Европы на дело Вышинского

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил о целом ряде претензий российской стороны к происходящему в странах Европейского союза и других государствах в гуманитарной сфере.

Заявление Чижова в пятницу приводит РИА Новости.

В частности, он заявил, что у российской стороны есть претензии по поводу принятых на Украине и в Латвии законов об образовании, и по многим другим вопросам.

«Что касается Кирилла Вышинского, то здесь идет речь о недостаточной, на наш взгляд, реакции со стороны Евросоюза на это вопиющее дело, особенно на фоне активных призывов по делу Олега Сенцова», - отметил российский постпред.

Напомним: ранее адвокат задержанного на Украине в мае 2018 года и обвиняемого в государственной измене Кирилла Вышинского рассказал об ухудшении здоровья журналиста из-за плохого питания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #чижов #политика #весь мир #претензии #постпред рф в ес #дело вышинского #килилл вышинский #реакция евросоюза #реакция европы #недостаточная реакция
Самое читаемое
Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

Российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля

 Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

Антироссийские санкции продлили по инерции и отменят через два года

 Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

Медведев поручил упростить валютный контроль при экспорте

 Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии

Трамп решил окончательно сдать союзников в Сирии