Постпред РФ в ЕС указал на недостаточную реакцию Европы на дело Вышинского

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил о целом ряде претензий российской стороны к происходящему в странах Европейского союза и других государствах в гуманитарной сфере.

Заявление Чижова в пятницу приводит РИА Новости.

В частности, он заявил, что у российской стороны есть претензии по поводу принятых на Украине и в Латвии законов об образовании, и по многим другим вопросам.

«Что касается Кирилла Вышинского, то здесь идет речь о недостаточной, на наш взгляд, реакции со стороны Евросоюза на это вопиющее дело, особенно на фоне активных призывов по делу Олега Сенцова», - отметил российский постпред.

Напомним: ранее адвокат задержанного на Украине в мае 2018 года и обвиняемого в государственной измене Кирилла Вышинского рассказал об ухудшении здоровья журналиста из-за плохого питания.