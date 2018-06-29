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18:31   29 Июня 2018
Россия

Роскомнадзор уличил телеканал France 24 в нарушении закона о СМИ

Роскомнадзор уличил телеканал France 24 в нарушении закона о СМИ

Роскомнадзор предупредил зарегистрированный в РФ телеканал France 24 о том, что тот нарушил закон о СМИ.

Об этом проинформировал источник на рынке телерадиовещания, пишет РИА Новости. Ведомство изучило лицензионные договоры и решило, что редакция канала находится под контролем иностранного юрлица, что является нарушением действующих норм. Ведомство уведомило учредителя телеканала, что суд может приостановить работу СМИ. Также стало известно, что лицензию на вещание France 24, выданную "Медиа Коммуникейшнс", могут аннулировать.

Сведения о мерах для устранения нарушений нужно в ближайшее время представить Роскомнадзору.

Информация появилась через день после того, как высший аудиовизуальный совет Франции (CSA) вынес предупреждение телеканалу RT France из-за освещения ситуации в сирийской Гуте, заявив о неточности перевода "очевидца". RT объяснил ситуацию технической ошибкой, которую уже устранили. Также канал заявил, что намерен и впредь освещать все точки зрения на конфликт в Сирии.

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Автор: Ольга Шпакова
#роскомнадзор #закон о сми #france 24
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