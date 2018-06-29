Артемий Лебедев обвинил Чичваркина во лжи из-за рассказа о неготовом сайте

Дизайнер опроверг заявление предпринимателя, что бюро «кинуло» того с сайтом.

Лебедев написал об этом в соцсетях.

Чичваркин в рамках дискуссионного клуба Business Talk рассказывал об открытии своего винного магазина в Лондоне и отметил, что Лебедев подставил его с запуском сайта - взял деньги, но не работу не выполнил.

Лебедев рассказал, как ситуация выглядела с его точки зрения. По его словам, заказ от Чичваркина на разработку внешнего вида портала он получил в мае 2011 года. Бэк-эндом занимались подрядчики из Британии. После того, как Лебедев выполнил свою часть работ, выяснилось, что лондонские работники со своим заданием не справились.

Поэтому московское бюро самостоятельно собирало информационный сайт, о чем договоренностей ранее не было. В последствии заказчик поменял задание, сроки, а после отозвал заказ и потребовал вернуть четверть денег, выделенных на проект.

Дизайнер заявил, что бюро возвращает деньги только в случае невыполненного заказа, а его сотрудники свою работу выполняли добросовестно. В завершении своего поста дизайнер предостерег подрядчиков от взаимодействий с Чичваркиным и назвал действующий сайт винного магазина «колхозом».