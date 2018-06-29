«Аль-Мустакбаль» готовит план по выводу Ливии из хаоса

Движение будущего видит страну единым государством с социал-демократической идеологией.

Конец политическому кризису, в котором пребывает Ливия после свержения Муаммара Каддафи, положит воплощение плана реформации в стране, которое готовит движение «Аль-Мустакбаль». В этом не сомневается глава «Аль-Мустакбаль» (Будущее - прим. ред) Абдельади Ибрагим Эльхвеж.

«Главную свою задачу мы видим в сохранении Ливии единой, в преодолении раздирающих общество конфликтов и в построении современного государства, основанного на принципах социал-демократии в дальнейшем», — сказал он.

Ливия, как напомнил Эльхвеж, уже больше семь лет пребывает в хаосе. Раскол фиксируется во всех сферах жизни: от экономике до политики. Дополнительные проблемы - миграция, преступность, наркоторговля, беспорядок с оружием, которого в Ливии от 23 до 30 миллионов единиц.

Единственный способ преодоления раскола и хаоса глава «Аль-Мустакбаль» видит в отказе от вооруженного противостояния в стране, и построении государства, устраивающего все социальные страты и народы Ливии.

Движение, готовящее план реформации, появилось в 2016 году. Это проект, выросший из серии встреч ливийской молодежи, юристов, докторов, фермеров, учителей, журналистов и безработных. «Аль-Мустакбаль» имеет связи с ливийской диаспорой в Евросоюзе и партиями из Марокко, Туниса, Алжира, Египта.