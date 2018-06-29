Какие новые законы вступят в силу с 1 июля 2018 года в России

Россиян с 1 июля ждет сразу несколько изменений. ИА «Политика Сегодня» подготовило список самых важных нововведений.

Рост тарифов на коммунальные услуги

С начала месяца в России стоимость коммунальных услуг повысят в соответствии с индексом по региону. Индексы для каждого субъекта РФ ежегодно определяет правительство, руководствуясь долгосрочными индексами.

Как рассказала «Российской газете» директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева, в Петербурге и Якутии цены на ЖКХ вырастут сильнее всего - больше чем на 6%. Вырастут тарифы в Башкортостане, Нижегородской, Кемеровской и Кировской областях. Республики Северного Кавказа также ждут корректировки.

Автобусам старше 10 лет запретят перевозить детей

Автобусы массой до пяти тонн, находящиеся в эксплуатации дольше 10 лет, больше не смогут перевозить детей. С 1 июля этого года изменения коснуться только транспорта, отправляющегося или прибывающего в Москву, Подмосковье, Петербург или Ленинградскую область.

По другим маршрутам запрет вступит в силу с 1 апреля следующего года. А с 1 октября перевозить детей запретят и «старым» автобусам массой более пяти тонн.

Новые правила для мессенджеров

Организаторов распространения информации (ОРИ), в число которых входят мессенджеры, соцсети, почтовые службы и сайты с функцией «комментировать», с 1 июля обяжут хранить данные пользователей до полугода. Сохранять требуют все текстовые и голосовые сообщения, а также медиафайлы.

Однако изменения коснутся только тех пользователей, которые зарегистрировались или авторизовались в сервисе через российский IP-адрес, проживают в России, зарегистрировались с использованием паспорта гражданина РФ, указали номер телефона, зарегистрированный российским оператором связи, или о нахождении в РФ которых компании известно по данным властей.

Рост акцизов на табак

Банк России в мае сообщил, что с 1 июля ставка акциза за одну тысячу сигарет вырастет на 8,2%. Согласно данным регулятора, розничная стоимость одной пачки сигарет от этого повысится в среднем на 3,6 рубля.

Полный перевод бюджетников на карты «Мир»

Зарплата и прочие выплаты работникам бюджетной сферы с начала июля станут переводить на национальную платёжную карту «Мир» или счета, к которым не привязаны другие карты. Это коснется госслужащих, работников госорганов и получателей госстипендий.

Однако тем, кто получают выплаты из бюджета реже раза в год или проживают за границей, карта «Мир» не понадобится.

Запрет на прямую продажу жилья в строящихся домах

Для продажи жилья застройщикам с 1 июля придется пользоваться банковским сопровождением или открывать специальный эскроу-счет (специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств - прим. ИА «ПС»).

Таким образом, застройщик не сможет пользоваться деньгами покупателей до сдачи дома. Эта система станет единственной доступной с 1 июля 2019 года.