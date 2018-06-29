Путин одобрил подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря
Российский лидер Владимир Путин принял предложение кабинета министров подписать документ.
Распоряжение обнародовано на портале правовой информации. Конвенция будет подписана главами государств - участников.
В нем уточняется, что российскому внешнеполитическому ведомству разрешается в ходе переговоров о подписании Конвенции внести в ее проект ряд изменений непринципиального характера.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конвенция по правовому статусу Каспийского моря фактически готова для подписания.
Страны-участницы конвенции устанавливают свою рыболовную зону в десять морских миль, в которой каждая имеет право на промысел водных биологических ресурсов.
Также государства, подписавшие конвенцию, будут вправе регулировать, разрешать и проводить морские научные исследования в своих территориальных водах. Помимо этого, стороны смогут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, если проекты будут соответствовать международным экологическим стандартам.