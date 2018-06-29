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 Путин одобрил подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Путин одобрил подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря
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17:27   29 Июня 2018
Россия

Путин одобрил подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Путин одобрил подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Российский лидер Владимир Путин принял предложение кабинета министров подписать документ.

Распоряжение обнародовано на портале правовой информации. Конвенция будет подписана главами государств - участников.

В нем уточняется, что российскому внешнеполитическому ведомству разрешается в ходе переговоров о подписании Конвенции внести в ее проект ряд изменений непринципиального характера.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конвенция по правовому статусу Каспийского моря фактически готова для подписания.

Путин одобрил подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Страны-участницы конвенции устанавливают свою рыболовную зону в десять морских миль, в которой каждая имеет право на промысел водных биологических ресурсов.

Также государства, подписавшие конвенцию, будут вправе регулировать, разрешать и проводить морские научные исследования в своих территориальных водах. Помимо этого, стороны смогут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, если проекты будут соответствовать международным экологическим стандартам.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #мид рф #конвенция #каспийское море
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