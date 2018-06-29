Моуринью: ЧМ - это праздник, объединяющий людей

Турнир не является показателем качества игры сборных, подчеркнул тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в интервью RT.

Португалец присоединился к команде телеканала RT на время чемпионата мира по футболу. Он предупредил, что каких-то сюрпризов от футболистов во время мундиаля ждать не стоит.

Моуринью объяснил, что сборные нельзя назвать лучшими командами мира, ведь это звание уже отдано клубам. В составе тех спортсмены тренируются ежедневно и срабатываются друг с другом, а матчи проводятся по нескольку раз на неделе.

С другой стороны, чемпионат мира - международный праздник, который объединяет людей, любящих футбол. На трибунах между болельщиками разных сборных нет войны. Это самое важное.

И в России, где проходит турнир в этом году, много любителей футбола, подчеркнул тренер. Страна в целом прекрасна.

ЧМ-2018 проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в этом году впервые вышла в плей-офф турнира, набрав в групповом этапе шесть очков. Матч 1/8 финала, который РФ проведет против Испании, состоится 1 июля.