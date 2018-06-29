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16:56   29 Июня 2018
Россия

Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

Московским автомобилистам посоветовали не парковаться в субботу около шатких конструкций, баннеров и деревьев.

Предостережение связано с непогодой, которая придет в столицу 30 июня. В выходные в московский регион придет гроза и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Также синоптики предупреждали о том, что в городе может пройти град.

 

Как отметили в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства (ГКУ «АМПП»), автомобилистам рекомендуется временно пересесть на общественный транспорт. Если это невозможно, то владельцам авто рекомендуют соблюдать осторожность при парковке и просят их следовать правилам дорожного движения.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #гроза #общество #паркинг
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