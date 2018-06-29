Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

Московским автомобилистам посоветовали не парковаться в субботу около шатких конструкций, баннеров и деревьев.

Предостережение связано с непогодой, которая придет в столицу 30 июня. В выходные в московский регион придет гроза и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Также синоптики предупреждали о том, что в городе может пройти град.

Будьте внимательны на дорогах! По возможности, не оставляйте автомобили рядом с шаткими конструкциями, у рекламных щитов и под деревьями. https://t.co/c8ke81J0XZ — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) June 29, 2018

Как отметили в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства (ГКУ «АМПП»), автомобилистам рекомендуется временно пересесть на общественный транспорт. Если это невозможно, то владельцам авто рекомендуют соблюдать осторожность при парковке и просят их следовать правилам дорожного движения.