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16:43   29 Июня 2018
Россия

Суд списал со счета Улюкаева 130 миллионов рублей штрафа

Суд списал со счета Улюкаева 130 миллионов рублей штрафа

Этим решением судья частично снял арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

В пятницу Замоскворецкий суд Москвы вынес два решения по делу экс-главы МЭР. Первым отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову вернули два миллиона долларов, которые «Роснефть» передала Улюкаеву в качестве взятки, а вторым - списали со счета осужденного 130 миллионов рублей штрафа.

До сих пор два миллиона долларов в стодолларовых купюрах хранились в качестве вещественного доказательства. После вынесения приговора Улюкаеву Феоктистов подал в суд заявление с просьбой вернуть их, так как именно он в 2016 году предоставил ФСБ эти деньги по акту приема-передачи. В конечном счете судья распорядился вернуть генералу «взятку».

Далее суд рассмотрел вопрос о снятии ареста с имущества Улюкаева. Защита бывшего министра настаивала на том, что тот не сможет выплатить назначенный штраф без разморозки счетов.

Прокурор Павел Филипчук предложил частично снять арест. То есть только со счетов осужденного. Этого достаточно, чтобы списать штраф. А после оплаты арест с остального имущества снимается автоматически.

Суд согласился на эту идею. Деньги списаны, но земельный участок, часы, автомобиль и прочее пока остаются под арестом.

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Автор: Юлия Халус
#суд #москва #россия #происшествия #чп #улюкаев #феоктистов
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