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16:20   29 Июня 2018
Россия

Морской участок газопровода «Северный поток 2» начнут укладывать летом‍

Морской участок газопровода «Северный поток 2» начнут укладывать летом‍

Председатель правления российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что укладка морского участка газопровода «Северный поток — 2» начнется в соответствии с графиком - это произойдет уже летом.

По его словам, у «Газпрома» имеется план действий на случай, если Дания не разрешит прокладывать трубу через свои территориальные воды. Миллер также отметил, что разрешения по строительству и эксплуатации газопровода уже получены от Финляндии, Швеции и ФРГ.

Датский премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен 26 июня заявил о возможности принятия закона, который позволит заблокировать или отложить строительство газопровода. Если это произойдет, «Северный поток – 2» могут проложить в международных водах к северу от этого государства.

Заявку на прокладку трубы в международных водах еще не подавали.

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Автор: Ольга Шпакова
#экономика #миллер #газпром #дания #северный поток 2
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