Морской участок газопровода «Северный поток 2» начнут укладывать летом‍

Председатель правления российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что укладка морского участка газопровода «Северный поток — 2» начнется в соответствии с графиком - это произойдет уже летом.

По его словам, у «Газпрома» имеется план действий на случай, если Дания не разрешит прокладывать трубу через свои территориальные воды. Миллер также отметил, что разрешения по строительству и эксплуатации газопровода уже получены от Финляндии, Швеции и ФРГ.

Датский премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен 26 июня заявил о возможности принятия закона, который позволит заблокировать или отложить строительство газопровода. Если это произойдет, «Северный поток – 2» могут проложить в международных водах к северу от этого государства.

Заявку на прокладку трубы в международных водах еще не подавали.