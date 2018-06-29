ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил на групповой стадии ЧМ-2018

Об этом сообщил глава департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит.

Он сообщил, что при проведении 2700 тестов не выявлено ни одного случая нарушений антидопинговых правил. Каждый футболист проверен хотя бы один раз. Перед играми берутся пробы у минимум четырех спортсменов. Материалы отправляют в лабораторию в Швейцарии. Слова Смита привел ТАСС.

Чемпионат мира по футболу в России начался 14 июня, а завершится 15 июля. Игры проходят на 12 стадионах, футболистов и болельщиков принимают 11 городов страны.