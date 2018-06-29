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ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил на групповой стадии ЧМ-2018

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16:05   29 Июня 2018
Весь мир

ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил на групповой стадии ЧМ-2018

ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил на групповой стадии ЧМ-2018

Об этом сообщил глава департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит.

Он сообщил, что при проведении 2700 тестов не выявлено ни одного случая нарушений антидопинговых правил. Каждый футболист проверен хотя бы один раз. Перед играми берутся пробы у минимум четырех спортсменов. Материалы отправляют в лабораторию в Швейцарии. Слова Смита привел ТАСС.

Чемпионат мира по футболу в России начался 14 июня, а завершится 15 июля. Игры проходят на 12 стадионах, футболистов и болельщиков принимают 11 городов страны.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #чм-2018 #общество #весь мир #чм #чм2018 #допинг на чм
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