Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян

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Украина согласна передать России заключенных, если та вернет на родину такое же количество задержанных украинцев, рассказала уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Ее слова в пятницу передает телеканал «112 Украина».

Украинский омбудсмен добавила, что Киев готов осуществить передачу как в рамках экстрадиции, так и в рамках обмена. При этом Денисова заявила о намерении рассказать послам стран-участниц «нормандского формата», Евросоюза и США, а также комиссару Совета Европы по правам человека о том, что ей не удалось посетить украинцев, осужденных в РФ.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможном обмене украинца Олега Сенцова, осужденного в России за организацию терактов, на задержанного по подозрению в госизмене на Украине руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Омбудсмены обеих стран пытались навестить заключенных, но им так и не удалось это сделать.

 

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #политика #весь мир #обмен заключенными
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