Равный обмен: Киев готов отдать Москве 23 осужденных россиян
Украина согласна передать России заключенных, если та вернет на родину такое же количество задержанных украинцев, рассказала уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Ее слова в пятницу передает телеканал «112 Украина».
Украинский омбудсмен добавила, что Киев готов осуществить передачу как в рамках экстрадиции, так и в рамках обмена. При этом Денисова заявила о намерении рассказать послам стран-участниц «нормандского формата», Евросоюза и США, а также комиссару Совета Европы по правам человека о том, что ей не удалось посетить украинцев, осужденных в РФ.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможном обмене украинца Олега Сенцова, осужденного в России за организацию терактов, на задержанного по подозрению в госизмене на Украине руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Омбудсмены обеих стран пытались навестить заключенных, но им так и не удалось это сделать.