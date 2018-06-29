Евросоюз принял итоговое заявление по Brexit

Саммит 27 остающихся в Евросоюзе стран одобрил заключения по Brexit, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

EU27 conclusions on #Brexit adopted. — Donald Tusk (@eucopresident) June 29, 2018

Европейский совет поощряет дальнейшую подготовку юридического соглашения о выходе Британии из ЕС, указывается в итоговом заявлении. Также отмечается, что Великобритания должна продолжать переговоры по территориальным вопросам, в том числе по Гибралтару.

Еще в тексте документа говорится о том, что лидеры Евросоюза беспокоятся из-за отсутствия прогресса в согласовании решения по Ирландии и Северной Ирландии. Помимо этого, Совет напоминает Лондону, что нужно выполнять ряд обязательств, которые он взял на себя ранее.

Евросовет подчеркнул, что нужно приложить все усилия, чтобы соглашение о Brexit можно было заключить в кратчайшие сроки.