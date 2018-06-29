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 Евросоюз принял итоговое заявление по Brexit

Евросоюз принял итоговое заявление по Brexit
15:54   29 Июня 2018
Весь мир

Евросоюз принял итоговое заявление по Brexit

Евросоюз принял итоговое заявление по Brexit

Саммит 27 остающихся в Евросоюзе стран одобрил заключения по Brexit, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

 

Европейский совет поощряет дальнейшую подготовку юридического соглашения о выходе Британии из ЕС, указывается в итоговом заявлении. Также отмечается, что Великобритания должна продолжать переговоры по территориальным вопросам, в том числе по Гибралтару.

Еще в тексте документа говорится о том, что лидеры Евросоюза беспокоятся из-за отсутствия прогресса в согласовании решения по Ирландии и Северной Ирландии. Помимо этого, Совет напоминает Лондону, что нужно выполнять ряд обязательств, которые он взял на себя ранее.

Евросовет подчеркнул, что нужно приложить все усилия, чтобы соглашение о Brexit можно было заключить в кратчайшие сроки.

Евросоюз принял итоговое заявление по Brexit

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Автор: Ольга Шпакова
#евросоюз #brexit #британия #политика #саммит
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