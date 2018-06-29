Губернатор имеет право верить, что сборной ФРГ отомстили души убитых - глава комиссии по этике ГД

Глава Липецкой области нашел объяснение провалу «немецкой машины». Опубликовал. А через несколько часов удалил.

Губернатор Липецкой области Олег Королев в своем официальном Twitter объяснил сенсационный проигрыш сборной Германии по футболу в сборной Южной Кореи тем, что немцам отомстили души миллионы убитых фашистами во время Великой Отечественной войны.

Среди тех, кому, по мнению главы Липецкой области, отомстили «души убитых» оказались и полузащитник сборной Германии турецкого происхождения Месут Озил, полузащитник арабского происхождения Сами Хедира, и даже футболист, чья мать родилась в Сьерра-Леоне, Антонио Рюдигер.

Через несколько часов пост из ленты исчез. А еще позже появилось объяснение:

Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно,этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции,СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно. — Олег Королев (@Korolev_O_P) June 29, 2018

Точку зрения губернатора на неудачи «немецкой машины» прокомментировал ИА «Политика Сегодня» глава комиссии по этике Госдумы Отари Аршба. К слову, он тренировал команду депутатов перед товарищеским футбольным матчем со сборной Бундестага, который прошел в начале июня в Москве. Кстати, он закончился со счетом 5:3 в пользу думцев.

«Сколько болельщиков столько мнений. У нас в стране каждый может иметь свое мнение. Но если он говорил, как губернатор, то это его политическая позиция. Я бы так не выразился никогда», — сказал Аршба.

27 июня чемпион мира по футболу 2014 года сборная Германии уступила сборной сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и сенсационно покинула чемпионат, даже не выйдя из группы.