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16:45   29 Июня 2018
Россия

Губернатор имеет право верить, что сборной ФРГ отомстили души убитых - глава комиссии по этике ГД

Губернатор имеет право верить, что сборной ФРГ отомстили души убитых - глава комиссии по этике ГД

Глава Липецкой области нашел объяснение провалу «немецкой машины». Опубликовал. А через несколько часов удалил.

Губернатор Липецкой области Олег Королев в своем официальном Twitter объяснил сенсационный проигрыш сборной Германии по футболу в сборной Южной Кореи тем, что немцам отомстили души миллионы убитых фашистами во время Великой Отечественной войны. 

Липецкий губернатор удалил пост о мести немецким футболистам душ убитых фашистами в годы ВОВ

Среди тех, кому, по мнению главы Липецкой области, отомстили «души убитых» оказались и полузащитник сборной Германии турецкого происхождения Месут Озил, полузащитник арабского происхождения Сами Хедира, и даже футболист, чья мать родилась в Сьерра-Леоне, Антонио Рюдигер. 

Через несколько часов пост из ленты исчез. А еще позже появилось объяснение:

Точку зрения губернатора на неудачи «немецкой машины» прокомментировал ИА «Политика Сегодня» глава комиссии по этике Госдумы Отари Аршба. К слову, он тренировал команду депутатов перед товарищеским футбольным матчем со сборной Бундестага, который прошел в начале июня в Москве. Кстати, он закончился со счетом 5:3 в пользу думцев. 

«Сколько болельщиков столько мнений. У нас в стране каждый может иметь свое мнение. Но если он говорил, как губернатор, то это его политическая позиция. Я бы так не выразился никогда», — сказал Аршба.   

27 июня чемпион мира по футболу 2014 года сборная Германии уступила сборной сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и сенсационно покинула чемпионат, даже не выйдя из группы. 

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Автор: Мария Владимирова
#чм-2018 #липецк #сборная германии #олег королев #чм2018 #отари аршба
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