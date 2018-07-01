Навальный перепутал ворота и поспешил собрать улицу до свистка

Митинги против пенсионной реформы блогер организует в день важного матча сборной России. Эксперты уверены, что события совпали не случайно.

Выступавший за повышение пенсионного возраста в 2014 году политический блогер Алексей Навальный спустя четыре года резко осуждает неоднозначное решение правительства. Наряду с профсоюзами, представителями парламентских и непарламентских партий штаб Навального для митингов против пенсионной реформы выбрал день, когда на стадионе «Лужники» встретятся сборные России и Испании.

Первое воскресенье июля может выдаться жарким. Есть вероятность, что подогретые алкоголем болельщики и пылкие противники пенсионной реформы сольются в единую гремучую смесь, а катализатором реакции выступят умелые ораторы, поднаторевшие в противостоянии с органами правопорядка. Сам Навальный предпочитает наблюдать за результатом из-за границы. Еще вчера он вместе с семьей вылетел на отдых в Венгрию рейсом 2490 из московского аэропорта «Внуково».

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в комментарии «Политике Сегодня» напомнил, что во время чемпионата мира действует табу на иные массовые мероприятия. Это стандартная практика. Большое неконтролируемое скопление людей – потенциальная цель для совершения теракта. Но несистемная оппозиция, по мнению политолога, действует безответственно и цинично.

«Они готовы рисковать жизнями людей ради своих собственных целей. Закон однозначно говорит, что митинги запрещены. Любая попытка их проведения – это нарушение закона. Я надеюсь, что такие попытки пресекут в зародыше», - рассуждает собеседник «ПС».

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов за футбольный праздник не опасается, но выбор даты считает не случайным. Эксперт допускает, что Навальный сотоварищи бросает недюжинные силы, чтобы повысить свою капитализацию на протесте. При этом сам протест резко вырулил из условно правой повестки на территорию социалистов и коммунистов, и игра теперь идет по хорошо знакомому конспекту «за все хорошее, против всего плохого».

«Навальный и либеральные политические силы всегда были за повышение пенсионного возраста, а некоторые еще десять лет назад говорили, что пенсия развращает людей. – заметил Смирнов. – Сегодня эти люди стали сторонниками того, что пенсию чуть ли не с рождения нужно давать. Каждый хочет повысить свою политическую капитализацию, как Навальный. Либо начать переговоры с правительством или Кремлем, расторговаться. Поэтому получается повышенная политическая активность».

Законопроект о повышении пенсионного возраста Госдума начнет обсуждать 19 июля. А это значит, что у оппозиции остается чуть больше двух недель, чтобы сыграть на опережение и попытаться заручиться новыми сторонниками. Так Андрей Манойло видит тактику Алексея Навального.

«Они боятся, что повестка уйдет, потому что пока она является свежей и новой – она будоражит. Как только к ней привыкнут и начнут адаптироваться под новые условия, вывести людей будет крайне сложно. Поэтому Навальный торопится. Пик внимания к этому информационному поводу уже прошел. Чем дальше, тем меньше будет желающих идти на улицы. Навальный понимает, что после 18 числа уже никого не соберет».

Похожего мнения придерживается Вячеслав Смирнов: люди пребывают в тревожном ожидании. Официально Госдума пока реформу не обсуждала, хотя лидеры ЛДПР и КПРФ раскритиковали идею правительства. Когда же нижняя палата начнет официальные прения, митинги станут не актуальны. А пока оппозиция пытается играть на страхе перед неизвестностью.

В тех городах, где в которых не приходит ЧМ-2018 по футболу, акции протеста против пенсионной реформы, устроенные Навальным, запомнились немногочисленностью. Так в Брянске поддержать блогера пришли 400 человек, в Магадане - 100 человек, в Биробиджане - 800. Данные предварительные, полиция сведениями о посещаемости акций протеста пока не делилась.